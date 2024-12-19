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الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس فى الإمارات من الخميس إلى الاثنين على النحو التالي:


اليوم الخميس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غانم جزئي أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والساحلية.

يوم الجمعة: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غانم جزئياً.

يوم السبت: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غانم جزئي - وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والساحلية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة. 

يوم الأحد: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - غانم جزئي إلى غانم ومغبر أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.


يوم الاثنين: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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