الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس فى الإمارات من الخميس إلى الاثنين على النحو التالي:



اليوم الخميس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غانم جزئي أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والساحلية.

يوم الجمعة: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غانم جزئياً.

يوم السبت: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غانم جزئي - وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والساحلية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

يوم الأحد: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - غانم جزئي إلى غانم ومغبر أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.



يوم الاثنين: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً.