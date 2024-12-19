استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على منزلين شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 16 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على منزلين شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة عدد آخر معظمهم نساء وأطفال جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم جباليا شمال القطاع، كما استشهد 6 فلسطينيين بينهم ممرض في قصف إسرائيلي على منزل في محيط مركز إيواء للنازحين بحي الدرج شرق مدينة غزة.

وفي السياق، أطلقت الطائرات المسيّرة للاحتلال القنابل تجاه بوابات مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، في ظل استهدافها اليومي للمستشفى، الذي يعاني نقصًا حادًا في الكوادر الطبية والأدوية والوقود، مع استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على شمال القطاع.

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