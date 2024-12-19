كوريا الشمالية تندّد بانتقادات أميركية "متهوّرة" لدعمها روسيا في حربها على أوكرانيا

ندّدت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية بانتقادات وجّهتها الولايات المتحدة وحلفاؤها للدعم الكوري الشمالي لروسيا في حربها على أوكرانيا، بما في ذلك نشر قوات، رافضة توصيف هذا الدعم بأنه "استفزاز متهوّر".

واوضح متحدّث باسم وزارة الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن إعلان الذي أصدرته عشر دول والاتحاد الأوروبي ينطوي على تشويه لروابط التعاون العادي بين بيونغ يانغ وموسكو.