شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: عودة 300 ألف نازح سوري من لبنان إلى بلادهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن ممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك 300 ألف نازح سوري عادوا من لبنان إلى بلادهم، بعد العفو العام الذي صدر عن السلطات السورية يوم الأربعاء.

جاء خلال جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية في المجلس النيابي اللبناني برئاسة النائب فادي علامة.

استراتيجية عودة النازحين السوريين

قال علامة بعد انتهاء الجلسة: "اجتمعت اللجنة اليوم وجرى التركيز على ما يجري على الحدود بين لبنان وسوريا، وأردنا أن نستوضح من الجهات المعنية ما يجري وما هو واقع الأمور وفق الحقائق والأرقام.

وأضاف: لذلك استضافت اللجنة ممثلين عن الجيش اللبناني ووزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية اللاجئين وقوى الأمن.



عودة آمنة وكريمة

وتابع علامة أن اللجنة "وجهت أسئلة إلى ممثلي المفوضية العليا للاجئين عن استراتيجيتها بالنسبة لعودة النازحين الذين انتفت أسباب بقائهم في لبنان، والذي كان في الأصل لأسباب سياسية، خصوصًا بعد العفو العام الذي صدر من قبل السلطات السورية يوم الأربعاء".وأضاف: "وجهنا أسئلة إلى المفوضية تتعلق بأعداد السوريين الذين عادوا إلى سوريا، وكان الجواب أن هناك 300 ألف نازح عادوا إلى بلادهم، وأن قسمًا كبيرًا منهم كانت عودتهم للاستطلاع وإذا ما كانت الأوضاع تسمح لهم بالعودة، وهؤلاء لم يعودوا إلى لبنان.

أشار النائب فادي علامة إلى أن المفوضية أوضحت بناء على أسئلة اللجنة، "الحوافز التي يمكن أن تقدمها لمساعدة النازح السوري الذي كان موجودًا في لبنان من أجل بقائه في بلده لا سيما ممن عادوا إليه".



إقلاع أول طائرة

وتابع: أوضحت المفوضية أن لديها برامج جديدة تؤمن لها التمويل لتقديم المساعدات العينية، والعمل يجري على المساعدات المادية للنازحين الذين كانوا في لبنان من أجل بقائهم في الداخل السوري.ويتخطى عدد النازحين السوريين في لبنان المليوني نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.

أقلعت يوم الأربعاء أول طائرة سورية، منذ سقوط نظام بشار الأسد من مطار دمشق إلى حلب.

وكان مدير مطار دمشق الدولي في سوريا أنيس فلوح، قد أعلن عودة العمل بالمطار يوم الأربعاء ، بحسب ما أورده "تلفزيون سوريا" التابع للمعارضة اليوم الأحد.

وذكر فلوح ذكر في وقت سابق أن كافة الكوادر تعمل بشكل متكامل وتعاون كبير لإعادة الوضع على ما هو عليه في المطار ، مشيرًا إلى أن المراحل الأخيرة لتشغيل المطار اقتربت على النهاية.