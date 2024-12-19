شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض الحلقة الخامسة من مسلسل ساعته وتاريخه.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض فضائية Dmc اليوم، في تمام العاشرة مساءً، الحلقة الخامسة من مسلسل ساعته وتاريخه، والتي تأتي بعنوان "رجل العائلة"، وستكون من تأليف محمود عزت، وإخراج أحمد عادل سلامة، ويشارك في بطولتها كل من النجم خالد كمال ومحمود السراج والطفل آسر أحمد حمدى بالإضافة لموهبتي برنامج كاستنج أمينة باهي ولميس محمود.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أيام.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة، ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.