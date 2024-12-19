شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف والسيناريست إياد صالح ضيف الحلقة الأولى من بودكاست "الشغلانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّ المؤلف والسيناريست إياد صالح ضيف الحلقة الأولى من بودكاست "الشغلانة" الذي يقدمه الزميل آسر أحمد، وينشر يوم الأربعاء عبر صفحات الخليج 365، ويسلط الزميل الضوء على كواليس ما وراء الكاميرات ويعتمد على استضافه صناع السينما والدراما للحديث عن صناعة الأعمال.

وبدأ المؤلف والسيناريست إياد صالح مشواره من ورشة كتابة برنامج عالم سمسم عام 2002، ومن ثم عمل على تأليف أول مسرحية له عام 2005 بعنوان 6 رجال، وانضم لفريق برنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس عام 2014، ومن ثم رئيس تحرير لبرنامج "تع اشرب شاي" عام 2017، وقدم أول عمل درامي له عام 2021 بتأليف مسلسل قارئة الفنجان، ومسلسل حلوة الدنيا سكر عام 2021، ومسلسل نصي الثاني.

كما شارك صالح في كتابة مسلسل الاختيار 3: القرار، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني 2022، وقدم مسلسل الكتيبة 101 عام 2023، وفيلم شهر زي العسل 2024، وانطلق بفيلمه الحريفة الجزء الأول والثاني 2024.