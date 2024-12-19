فن ومشاهير

المؤلف والسيناريست إياد صالح ضيف الحلقة الأولى من بودكاست "الشغلانة"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف والسيناريست إياد صالح ضيف الحلقة الأولى من بودكاست "الشغلانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّ المؤلف والسيناريست إياد صالح ضيف الحلقة الأولى من بودكاست "الشغلانة" الذي يقدمه الزميل آسر أحمد، وينشر يوم الأربعاء عبر صفحات الخليج 365، ويسلط الزميل الضوء على كواليس ما وراء الكاميرات ويعتمد على استضافه صناع السينما والدراما للحديث عن صناعة الأعمال.

وبدأ المؤلف والسيناريست إياد صالح مشواره من ورشة كتابة برنامج عالم سمسم عام 2002، ومن ثم عمل على تأليف أول مسرحية له عام 2005 بعنوان 6 رجال، وانضم لفريق برنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس عام 2014، ومن ثم رئيس تحرير لبرنامج "تع اشرب شاي" عام 2017، وقدم أول عمل درامي له عام 2021 بتأليف مسلسل قارئة الفنجان، ومسلسل حلوة الدنيا سكر عام 2021، ومسلسل نصي الثاني.

كما شارك صالح في كتابة مسلسل الاختيار 3: القرار، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني 2022، وقدم مسلسل الكتيبة 101 عام 2023، وفيلم شهر زي العسل 2024، وانطلق بفيلمه الحريفة الجزء الأول والثاني 2024.


بودكاست الشغلانة

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements