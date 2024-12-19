شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنتقم سلمى من رغدة بعد معرفتها بخيانة الأخيرة لشقيقتها ليلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة 38 من مسلسل وتر حساس، بمفاجأة كبيرة حيث اقتربت سلمى " صبا مبارك"، من كشف الحقيقة حول مقتل شقيقتها ليلى "جنا الأشقر" والخيانة التي تعرضت لها، وأن صديقتها رغدة " هيدى كرم" كانت تخون ليلى مع زوجها مازن " أحمد جمال سعيد"، لذلك هل تنتقم سلمى من رغدة بعد معرفتها بالأمر، هذا ما ستكشفه الأيام القادمة من الأحداث.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل وتر حساس فى إطار درامي اجتماعي، حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور وخاصة بعد اتهامها له بالخيانة وزواجه من ابن خالتها مع تشابك العلاقات بين كل الأطراف.

