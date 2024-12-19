شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. الأسهم الأمريكية تسجل ثاني أسوأ هبوط في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأمريكية ثاني أسوأ هبوط لها هذا العام وسط تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025، وهبط مؤشر داو جونز بواقع 1100 نقطة.وفي مستهل تعاملات الأربعاء، استقرت أسهم سوق الأسهم الأمريكية، انتظارا لصدور قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وأي مؤشرات بشأن اتجاهات الفائدة خلال العام المقبل.وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام، في خطوة تتماشى مع التوقعات.وقررت لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.25% و4.50%.