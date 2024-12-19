شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى أحدث المنضمين لمسلسل "الحب كله" للمخرج تامر محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان أشرف عبد الباقي لطاقم عمل مسلسل "الحب كله" للمخرج تامر محسن، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، وهو من إنتاج شركة سعدي جوهر "ميديا هب"، ويشارك في بطولته النجم آسر ياسين.

وبدأ المخرج تامر محسن، منذ أسابيع قليلة، عملية التحضيرات الأولى للديكور، ووضع اللمسات النهائية لبدء عملية التصوير خلال الفترة المقبلة لمسلسله "الحب كله" اسم مؤقت.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرج تامر محسن مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.