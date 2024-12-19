محمد علي الحوثي: الجرائم الإسرائيلية الأميركية لن تثني اليمن عن القيام بواجب إسناد غزة

أوضح عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن التابع لحركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، أن "هجمات العدو الإسرائيلي الأميركي على الأعيان المدنية جرائم حرب إرهابية مدانة"، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية على صنعاء والحديدة.

وأشار، في تصريح نقلته قناة "المسيرة" اليمنية، إلى أن "جرائم الكيان الإسرائيلي والأمريكي على اليمن استمرار في مسلسل الإجرام في المنطقة".

وشدد الحوثي على أن "الجرائم الإسرائيلية الأميركية لن تثني اليمن عن القيام بواجبها الإسنادي لغزة، وعمليات اليمن مستمرة ضد إرهابهم".