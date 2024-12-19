القوات المسلحة اليمنية: قصفنا هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في يافا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان، عن تنفيذ "القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية قصفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".

وذكر أن "العملية العسكرية تمت بصاروخين باليستيين فرط صوتيين نوع "فلسطين2" وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله"، مضيفة "العملية نُفِّذت تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة".

وأوضح أن "قصفنا يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على العدوان الإسرائيلي"، وأن "عمليتنا تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن المرحلة الخامسة وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا".

وقالت القوات المسلحة اليمنية، إن "العدوان الإسرائيلي لن يثني اليمن واليمنيين عن تأدية الواجب الديني والأخلاقي في الرد على مجازره في قطاع غزة".