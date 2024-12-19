شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: مصر الدولة الوحيدة التى لم تتاجر بقضية اللاجئين ولم تقم مخيمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية لم ولن تستغل ملف اللاجئين يوما، بل وفى كل الخطابات واللقاءات والمؤتمرات يتم الإشارة إليهم فى الكلمات من خلال مصطلح"الضيوف" وهم حقا يتعاملون ضيوف لهم كل الحقوق الممنوحة للمصريين ولا يوجد تفرقة نهائيا بين أى ضيف والمواطن المصري.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مصر تحتضن ملايين اللاجئين، بل وحتى التشريع الذى تم إقراره مؤخرا منحهم المزيد من الحقوق، بداية من حقهم فى التمتع بأوجه الدعم والرعاية والخدمات، وأحقيتهم فى الحصول على وثيقة سفر، وحضر تسليم اللاجئ للدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، مع حرية فى الاعتقاد الديني.

وتابع الدكتور السعيد غنيم: "ومن ثم الدولة تتعامل مع هذا الملف بـ"أخلاقية وإنسانية" كبيرة، وفى نفس الوقت تقدم لهم العديد من الخدمات الإنسانية دون المزايدة بهم والزج بهم فى أية صراعات سياسية إقليمية، حيث يوجد لديها لاجئين من 52 دولة فى العالم منصهرين فى أوساط الشعب المصرى".

وأشار النائب الأول لرئيس الحزب، أن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى تستضيف اللاجئين ولا تقوم بعمل مخيمات فيها، قائلا:" مصر هى أكبر دولة تستقبل اللاجئين دون أن تتاجر بالقضية"، مشيرا إلى الدور المحورى للدولة المصرى فى ملف الهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين نتيجة النزاعات وحالة عدم الاستقرار فى المنطقة، وتتحمل أعباءً هائلة فى هذا الملف دون استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية.