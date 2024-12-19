شكرا لقرائتكم خبر عن الندوة العالمية تشيد بجهود المملكة لتعزيز مكانة اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية