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شكرا لقرائتكم خبر عن الندوة العالمية تشيد بجهود المملكة لتعزيز مكانة اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ثمنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانة اللغة العربية بين الشباب.
جاء ذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق يوم 18 من ديسمبر من كل عام.
وأكدت الدور الرائد الذي يؤديه مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في خدمة اللغة العربية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات، وإطلاق المبادرات وتقديم الجوائز المحفزة للدارسين والباحثين.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تسهم بفاعلية في دعم اللغة العربية وتطويرها، ونشرها بوصفها جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية.
وأكدت حرصها على تزويد المراكز والجامعات وأقسام اللغة العربية بالمكتبات العربية وأجهزة الحاسب الآلي، بما يسهم في تيسير مهمة البحث وخدمة الدارسين والمتعلمين.
جاء ذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق يوم 18 من ديسمبر من كل عام.
حماية الهوية العربيةأشادت الندوة بإطلاق العديد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى حماية الهوية العربية وصونها، والارتقاء بها في مختلف المجالات وعلى كل المستويات.
وأكدت الدور الرائد الذي يؤديه مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في خدمة اللغة العربية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات، وإطلاق المبادرات وتقديم الجوائز المحفزة للدارسين والباحثين.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تسهم بفاعلية في دعم اللغة العربية وتطويرها، ونشرها بوصفها جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية.
نشر اللغة العربية والارتقاء بهاكما نوهت الندوة العالمية ببرامجها النوعية التي تهدف إلى نشر اللغة العربية والارتقاء بها، من خلال تقديم دورات وندوات ومحاضرات تؤهل الباحثين والمتعلمين، خاصة من غير الناطقين بها.
وأكدت حرصها على تزويد المراكز والجامعات وأقسام اللغة العربية بالمكتبات العربية وأجهزة الحاسب الآلي، بما يسهم في تيسير مهمة البحث وخدمة الدارسين والمتعلمين.