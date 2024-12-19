شكرا لقرائتكم خبر عن "حوكمة الإنترنت" ينقل تجربة المملكة في التحول الرقمي إلى العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت"السعودية الرقمية" مشاركتها المميزة، بجناح مُبتكر ضم أكثر من 10 جهات حكومية، خلال مشاركتها في قرية "منتدى حوكمة الإنترنت 2024".

المنتدى يُعقد بتنظيم الأمم المتحدة في الرياض، بهدف نقل تجربة المملكة الرائدة في التحول الرقمي، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال الحكومة الرقمية.

خارطة الخدمات الحكومية الرقمية

استقطبت "السعودية الرقمية" عددًا من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين المشاركين في المنتدى للاطلاع على خارطة الخدمات الحكومية الرقمية المعتمدة على التقنيات الناشئة.

بالإضافة إلى أبرز الابتكارات والتقنيات الحديثة التي توظفها الجهات المشاركة.

وأيضًا جلساته الحوارية التي ضمت كبار المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، لاستكشاف التطبيقات التحويلية للابتكارات الرقمية، وفرص تبني التقنيات الرقمية، وتسهيل الوصول إليها، والحوكمة.



جهود تقديم الخدمات الرقمية

أشاد الزوار بجهود الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الرقمية، ودورها في تحسين رضا المستفيد.

إضافة إلى أحدث التقنيات الافتراضية والمبتكرة للإسهام في إثراء الحلول التي تحسن من الذكاء الاصطناعي، لتمكين الإنسان وحماية الفضاء الرقمي.

وكذلك تعزيز الإسهامات الرقمية في السلام والتنمية والاستدامة، وترسيخ الشمول في العصر الرقمي، وتحسين الحوكمة الرقمية للإنترنت.

وأيضًا دور المملكة الرائد في تعزيز الشمول الرقمي، وسد الفجوة الرقمية على مستوى العالم، وجهودها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

استعراض المنصات الرقمية

استعرضت عدد من الجهات المشاركة منصاتها الرقمية داخل القرية مثل: ناجز، المحكمة الافتراضية، أبشر، توكلنا، المستشفى الافتراضي، صحتي، بلدي، التخصصي، وغيرها من المنصات الحكومية.



تعزيز آفاق التعاون الدولي

وهو ما يعزز حضور المملكة على الخريطة الرقمية العالمية، وريادتها في مجال الحكومة الرقمية باعتبارها الرابعة عالميا في الخدمات الرقمية والأولى على المنطقة.

تأتي هذه المشاركة في إطار عمل "السعودية الرقمية" بالتكامل مع شركاء النجاح من القطاع الحكومي، لتعزيز آفاق التعاون الدولي المشترك، وتبادل التجارب والخبرات.

إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الخدمات الحكومية الرقمية المستهدفة لرفع جودة الحياة وتعزيز التنافسية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.