شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد ينبه من ضباب خفيف وموجة باردة على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

3 درجات تحت الصفر

أقل درجات الحرارة

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موجة باردة

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من ضباب خفيف على أجزاء من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.ويشمل التنبيه العديد في المنطقة الشرقية، والشعيبة والليث والقنفذة وجدة في مكة المكرمة.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.ونبه المركز أيضًا من موجة باردة على منطقتي الحدود الشمالية والجوف، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 من صباح الخميس.ويشمل التنبيه طريف والعويقيلة ورفحاء وحزم الجلاميد وعرعر في الحدود الشمالية، والقريات وطبرجل في الجوف.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر.سجلت القريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأربعاء، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، فقد سجلت القريات درجة واحدة تحت الصفروجاءت طريف في المرتبة الثانية، مسجلة صفر مئوية، ثم رفحاء التي سجلت درجة مئوية واحدةوسجلت عرعر 2 مئوية، ثم سكاكا والقيصومة وحائل بـ 4 درجاتوأخيرًا جاءت تبوك التي سجلت 5 درجات مئويةحذر المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على منطقة الحدود الشماليةوتشمل تأثيراتها انخفاضًا في درجات الحرارة من صفر م إلى 3 م تحت الصفر على مدينة عرعر ومحافظة طريف ورفحاء والعويقيلة وحزم الجلاميدوأوضح أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 فجر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 9 صباحاً من نفس اليوم