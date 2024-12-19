شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار الموجة الباردة وأمطار خفيفة الى متوسطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن يكون طقس باردًا الى شديد البرودة على أجزاء من شمال المملكة.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خفيفة الى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبارعلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والجوف.

كذلك على أجزاء من منطقة تبوك، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة خلال الليل على أجزاء من مرتفعاتها (جبل اللوز - علقان - الظهر).

كما تكون الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي عسير والباحة، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ساعة تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: متوسط الموج.

ضباب خفيف

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من ضباب خفيف على أجزاء من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.



ويشمل التنبيه العديد في المنطقة الشرقية، والشعيبة والليث والقنفذة وجدة في مكة المكرمة.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

3 درجات تحت الصفر

ونبه المركز أيضًا من موجة باردة على منطقتي الحدود الشمالية والجوف، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 من صباح الخميس.

ويشمل التنبيه طريف والعويقيلة ورفحاء وحزم الجلاميد وعرعر في الحدود الشمالية، والقريات وطبرجل في الجوف.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر.