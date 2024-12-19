شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. تعرفى على جدول تطعيمات الأطفال من وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

تبحث كثير من الأمهات عن جدول تطعيمات الأطفال، وتعتبر التطعيمات من أبرز حقوق الأطفال التى حددها قانون الطفل، لضمان سلامة وصحة الطفل ورعايته، وتحصينهم ضد الأمراض المعدية.

ونشرت وزارة الصحة قائمة بجدول التطعيمات منذ الولادة حتى 18 شهرا، وفى التقرير التالى ينشر ”الخليج 365” جدول التطعيمات:-

عند الولادة:

- التطعيم ضد الالتهاب الكبدى الفيروسى B خلال 24 ساعة الأولى من الميلاد حقنا بالعضل فى الجزء الخارجى من منتصف الفخذ الأيمن.

- تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الصفرية) نقطتين على اللسان.

- التطعيم ضد الدرن (BCG) حقنا داخل الجلد فى الطبقة الأولى أعلى الذراع الأيسر للطفل.

الشهر الثانى من العمر:

- تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الأولى) نقطتين على اللسان.

- تطعيم خماسى ضد (الدفتيريا - السعال الديكى – التيتانوس - الالتهاب الكبدى الفيروسى B -الإنفلونزا البكتيرية) حقنا بالعضل فى الجزء الخارجى من منتصف الفخذ الأيمن.

الشهر الرابع من العمر:

- تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الثانية) نقطتين على اللسان.

- تطعيم ضد شلل الأطفال بالحقن (سولك) حقنا بالعضل فى الجزء الخارجى من منتصف الفخذ الأيسر.

- تطعيم خماسى ضد (الدفتيريا - السعال الديكى – التيتانوس - الالتهاب الكبدى الفيروسى B - الإنفلونزا البكتيرية) حقنا بالعضل فى الجزء الخارجى من منتصف الفخذ الأيمن.

الشهر السادس من العمر:

- تطعيم ضد شلل الأطفال ( الجرعة الثالثة) نقطتين على اللسان.

- تطعيم خماسى ضد (الدفتيريا - السعال الديكى – التيتانوس - الالتهاب الكبدى الفيروسى B - الإنفلونزا البكتيرية) حقنا بالعضل فى الجزء الخارجى من منتصف الفخذ الأيمن.

الشهر التاسع من العمر:

- تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الرابعة) نقطتين على اللسان.

- يتم إعطاء 1 كبسولة فيتامين أ.

12 شهرا:

- تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الخامسة) نقطتين على اللسان.

- تطعيم ضد (الحصبة - النكاف - الحصبة الألماني) MMR ( جرعة أولى ) حقنا تحت الجلد بالذراع الأيمن.

18 شهرا:

- تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة المنشطة ) نقطتين على اللسان.

- تطعيم ثلاثى ضد (الدفتيريا - السعال الديكى - التيتانوس ) جرعة منشطة حقنا فى العضل بالجزء الخارجى من منتصف الفخذ الأيسر.

- تطعيم ضد (الحصبة - النكاف - الحصبة الألماني) MMR (الجرعة المنشطة) حقنا تحت الجلد بالذراع الأيمن.

- يتم إعطاء 3 كبسولة فيتامين أ.