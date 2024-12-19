الامارات | «شرطة أبوظبي»: 5 إرشادات لحماية الأطفال من السقوط من الشرفات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني الأسر، ضمن حملتها التوعوية «شتاؤنا آمن وممتع»، إلى ضرورة تعزيز سلامة الأطفال وحمايتهم من حوادث السقوط من الشرفات في البنايات أو المباني السكنية، مع الحرص المستمر على إغلاقها والاهتمام بمراقبتهم عند الاقتراب من النوافذ، وإبعاد الأثاث أو أي شيء قد يمكّن الطفل من تسلق جدران الشرفات.

وحددت خمسة إرشادات ضرورية للوقاية من حوادث سقوط الأطفال من الشرفات، أولها عدم ترك الطفل بمفرده في المنزل أو الشرفة، والحرص على تركيب حاجز أكريليك على الشرفة (بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة)، مع التأكد دائماً من إغلاق باب الشرفة وعدم فتحه إلا عند الحاجة، والحرص على وضع أقفال الأمان المناسبة على النوافذ وأبواب الشرفات، والتأكد من عدم وجود أثاث بالقرب من النوافذ أو الشرفات، وشددت على أن سلامة الأطفال في المنازل مسؤولية أولياء الأمور، لحمايتهم من الحوادث المؤلمة التي تتسبب في فقدان حياة الكثير من الصغار، بسبب لحظة من الغفلة أو تهاون في اتخاذ ما يحمي أرواح فلذات أكبادنا.