الامارات | حمدان بن محمد: دام عزك يا قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر وحكومة وشعب قطر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى أخي وصديقي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللحكومة القطرية، ولأهلنا وأشقائنا في هذا البلد العزيز».

وأضاف سموه: «نسأل الله أن يديم عليهم نعمة الأمن والازدهار، وأن يرسخ أواصر الأخوة والمحبة بين بلدينا وشعبينا، ودام عزك يا قطر».