تكنولوجيا: هواتف iPhone 17 Pro قد لا تأتي بكاميرة تحاكي إصدارات Pixel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت صور حية نشرت مؤخراً عن تصميم هيكل هاتف iPhone 17 Pro الذي يكشف عن تصميم لوحدة الكاميرة يحاكي تصميم إصدارات Pixel 9، إلا أن أحدث التقارير أكدت على أن ابل لن تدعم إصدارات Pro بهذا التصميم في الكاميرة.

تستمر التسريبات في الكشف عن الملامح الرئيسية لمواصفات الجيل القادم من هواتف الأيفون، وتسلط الأضواء في الفترة الأخيرة على إصدارات Pro بشكل خاص.

وعلى عكس التفاصيل السابقة التي أشير فيها إلى أن الكاميرة في هواتف iPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max تأتي بتصميم أفقي يحاكي كاميرة إصدارات جوجل الأخيرة، تؤكد التسريبات على تصميم تقليدي لكاميرة هذه الإصدارات.

كما تشير التسريبات الجديدة التي جاءت عبر “InstantDigital” في السوق الصيني إلى أن هواتف 17 Pro القادمة ستتميز بالتصميم المثلث الذي قدم في إصدارات سابقة من ابل.

أيضاً تشير التوقعات الجديدة إلى أن كاميرة هواتف iPhone 17 Pro وPro Max لن تتضمن وحدة للكاميرة تجمع المستشعرات، حيث يأتي كل مستشعر في إعدادات الكاميرة بشكل مستقل.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن ابل تعود لدعم هواتف الأيفون بإطار مميز بتصميم من الألومنيوم كبديل للتصميم المميز من التيتانيوم، بينما تؤكد بعض التسريبات الأخيرة على إستمرار ابل لدعم إصدارات Pro بتصميم من التيتانيوم.

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