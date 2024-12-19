شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألعاب الإنترنت Dungeons & Dragons" Dark Alliance" تغلق خوادمها فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

تقوم Wizards of the Coast بإغلاق الخوادم عبر الإنترنت للعبة Dungeons & Dragons: Dark Alliance مطلع العام المقبل، وفقًا لقوائم المتجر المحدثة، فلن تكون اللعبة متاحة للشراء وستنخفض خوادمها نهائيًا في 24 فبراير 2025.

وقد تم إطلاق Dark Alliance في عام 2021 مع وضع اللاعب الفردي وخيار اللعب التعاوني لما يصل إلى أربعة لاعبين ، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها WotC لعبة فيديو من عالم D&D الشهير ، وكان من المفترض أن يتبع المشروع سلسلة ألعاب Baldur's Gate: Dark Alliance التي تم إصدارها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن العنوان الذي قدمته شركة Tuque Games لم يحظ بنفس الثناء الكبير الذي حظيت به تلك الألعاب السابقة.

وقال التقرير ، بالنسبة لدرجات إقبال المستخدمين على الألعاب ، حصلت Baldur's Gate: Dark Alliance على 87 درجة على Metacritic ، بينما حصلت Baldur's Gate: Dark Alliance 2 على 78، في حين حصلت Dungeons & Dragons: Dark Alliance حصلت على 53 نقطة.

ولا تزال Baldur's Gate 3 الممتازة من Larian Studios مزدهرة وتحصل على تصحيحات جديدة لاحتياجات ألعاب الفيديو المستوحاة من D&D.