شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب تتعاون مع وكالة الترفيه والرياضة لحماية الشخصيات العامة من فيديوهات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة يوتيوب عن شراكتها مع وكالة الترفيه والرياضة Creative Artists Agency (CAA) لحماية الشخصيات العامة من التزييف العميق ، ومن خلال هذه الشراكة، ستقدم شركة بث الفيديو العملاقة المملوكة لشركة جوجل إمكانية الوصول المبكر إلى تقنية الكشف عن التزييف العميق التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بينما سيقدم المشاهير ملاحظات لمساعدة يوتيوب على تحسين أداتها.

كما أعلنت الشركة أن تقنية إدارة التشابه التي لا تزال قيد التطوير ستدخل مرحلة الاختبار بدءًا من أوائل العام المقبل ، والجدير بالذكر أن هذه الأداة يمكنها اكتشاف متى يقلد مقطع فيديو وجه وصوت شخص حقيقى.

يوتيوب تتعاون مع CAA لمحاربة التزييف العميق

في سبتمبر ، كشفت شركة بث الفيديو أنها تعمل على تطوير تقنية جديدة من شأنها مساعدة صناع المحتوى على المنصة في الحفاظ على سيطرتهم على صورهم، بما في ذلك وجوههم وأصواتهم ، ويمكن لأداة إدارة الصور اكتشاف مقاطع الفيديو المصطنعة التي تحاكي صناع محتوى آخرين وحظرها.

بعد ثلاثة أشهر من الإعلان، أعلنت شركة يوتيوب الآن عن شراكتها مع CAA لاختبار التكنولوجيا وتلقي ردود الفعل من المستخدمين، و ستمنح الشركة الوصول المبكر إلى تقنيتها "لعدد من أكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم" لمساعدتهم في تحديد وإدارة مقاطع الفيديو المزيفة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وباستخدام هذه الأداة، سيتمكن هؤلاء المشاهير أيضًا من تقديم طلبات إزالة المحتوى بسهولة عبر عملية شكوى الخصوصية في YouTube ، ومن المرجح أن تكون الشركة قد شكلت هذا التعاون مع CAA لأن الشخصيات العامة تعاني أكثر من غيرها من التزييف العميق ، وهذا سيسمح لمنصة بث الفيديو باختبار قدرة التكنولوجيا على مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو المحتملة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة: "ستكون الخبرة المباشرة لعملاء CAA مع النسخ الرقمية في المشهد المتطور للذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية في تشكيل أداة تعمل على تمكين وحماية المبدعين ومجتمع YouTube الأوسع بشكل مسؤول".

كما سلطت شركة يوتيوب الضوء على أن هذا التعاون هو الخطوة الأولى لتحسين المنتج.

وفي وقت لاحق من العام المقبل، تخطط الشركة أيضًا لاختبار التكنولوجيا مع مجموعات من كبار المبدعين على يوتيوب والمحترفين المبدعين، بالإضافة إلى شركائها.



