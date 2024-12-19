شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوبات ناسا تلتقط نجوم كونية لامعة ذات ألوان مضيئة تزامنًا مع أعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل وكالة ناسا بموسم الأعياد بإصدار صورة جديدة تظهر إكليلًا كونيًا، وتُظهر الصورة، التي استخدمت بيانات تم التقاطها بواسطة العديد من التلسكوبات الفضائية، مجموعة نجمية تسمى NGC 602، تقع في مجرة ​​قمرية قريبة من مجرة ​​درب التبانة تسمى سحابة ماجلان الصغيرة .

وتجمع الصورة بين البيانات من مرصد تشاندرا للأشعة السينية، الذي ينظر في جزء الأشعة السينية من الطيف الكهرومغناطيسي، وتلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي ينظر في الأشعة تحت الحمراء ، النقاط الحمراء من الضوء المتوهج هي نجوم لامعة ضخمة وشابة تنبعث منها كميات كبيرة من الإشعاع وقد اكتشفها تشاندرا، بينما قدم ويب ألوان الخلفية البرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق التي تشير إلى وجود الغبار الدافئ الذي يشكل شكل الإكليل.

ويهتم العلماء بدراسة سحابة ماجلان الصغيرة لأن نجومها تحتوي على عناصر ثقيلة أقل من النجوم التي نراها في مجرات مثل مجرة ​​درب التبانة ، وتخلق النجوم عناصر ثقيلة في أنويتها، ثم تنشر هذه العناصر في محيطها عندما تنفجر على شكل مستعرات أعظمية، لذا فإن وجود المزيد من العناصر الثقيلة يشير إلى مجرة ​​أقدم ، سحابة ماجلان الصغيرة تشبه المجرات في الكون المبكر، لذا فإن دراستها يمكن أن تعطي أدلة على كيفية تطور المجرات بمرور الوقت.

بالإضافة إلى صورة NGC 602، شاركت وكالة ناسا أيضًا صورة مبهجة ذات طابع عطلة لمجموعة من النجوم تسمى NGC 2264، أو "مجموعة شجرة عيد الميلاد" ، وتأتي شرارات اللون الأحمر والأرجواني والأزرق والأبيض، في حين أن الخلفية الخضراء والبنفسجية التي تشكل شكل شجرة عيد الميلاد هي من البيانات البصرية.

وتقع هذه المجموعة داخل مجرتنا، وتبعد عنا 2500 سنة ضوئية فقط، مما يجعلها قريبة جدًا وفقًا للمعايير الكونية، وتضم المجموعة مجموعة متنوعة من النجوم، بعضها أكبر كثيرًا وبعضها أصغر من شمسنا، وتتراوح كتلتها من عُشر كتلة الشمس إلى أكثر من سبعة أضعاف كتلتها.

بالإضافة إلى أن النجوم التي التقطها تشاندرا تبدو وكأنها أضواء جميلة تزين شجرة عيد الميلاد، فإنها شابة ومتقلبة، وتطلق ومضات من الطاقة بما في ذلك الأشعة السينية ، وتظهر هذه النجوم اختلافات في مخرجاتها، بسبب عوامل مثل المجالات المغناطيسية والمضات، مما يجعلها تبدو وكأنها تتلألأ.