شكرا لمتابعة خبر عن مختصة تكشف عن قصة زوجية تنتهي بالطلاق بسبب خديعة مالية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الإخصائية النفسية سارة العمودي عن حالة طلاق غريبة بين زوجين كانت بسبب خديعة مالية.

وقالت العمودي أن الزوج كان يقدم لزوجته مبلغ 15 ألف ريال شهريًا كمصروف، بينما كانت هي تعتقد أن راتبه الشهري لا يتجاوز 18 ألف ريال، وبالتالي كان يبقى له 3 آلاف ريال فقط بعد تخصيص المصروف.

لكن المفاجأة كانت حين اكتشفت الزوجة أن راتب زوجها الفعلي أكبر من ذلك بكثير، مما دفعها لطلب الطلاق. وعلقت العمودي على هذه القصة قائلة: “الشفافية المالية بين الزوجين أمر بالغ الأهمية، وغالبًا ما تكون سببًا في تهديد استقرار العلاقة الزوجية”.