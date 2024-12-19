شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام : شخص مجهول وراء دخولي للحياة الإعلامية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن هناك هناك شخص مجهول وراء دخوله للحياة الإعلامية.

وقال الدوسري خلال كلمته في “ملتقى صناع التأثير”: ” أتذكر عندما كنت في المرحلة المتوسطة بدأ نهمي في قراءة المقالات الصحفية في صحف متنوعة ومن ضمنها صحيفة ” الشرق الأوسط”، وكتبت ردا متواضعا على أحد المقالات لكبار الكتاب وصادف أن شخصا ما قرر نشر هذا الرد في زاوية صغيرة من الجريدة.

وتابع: “لا تتخيلون حجم فرحتي بهذه الزاوية الصغيرة التي نشرت، وربما تفوق فرحتي بخبر تعييني رئيسا لتحرير الصحيفة فيما بعد”.

وأكد الدوسري أن ذلك الشخص المجهول ، اتخذ قراراً صغيرا ولم يكلفه شيئا ولكن صنع لي حياة إعلامية جديدة ، مضيفاً بأنه منذ ذلك اليوم كلما اتجهت إلى عملي استحضر تفاصيل صغيرة جدا نفعلها للآخرين تغير حياتهم للأبد.