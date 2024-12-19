شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الخميس 19 -12-2024.. بكم الطن اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، أخر تطورات سعر الحديد اليوم الخميس 19 -12-2024 في الأسواق بناء على سعر الشهر المعلن من قبل مصانع الحديد والصلب.

وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية ننشر سعر الحديد اليوم الخميس 19 -12-2024

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد .

وخفّضت دول الاتحاد الأوروبي حجم وارداتها من منتجات الحديد والصلب المصرية بنحو 37% خلال النصف الأول من العام الحالي، أظهرت البيانات انخفاض واردات دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو الماضي إلى نحو 420 مليون دولار، مقارنةً بنحو 670 مليون دولار في الفترة نفسها من 2023. مثّلت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي نحو 41% من إجمالي صادرات مصر من الحديد والصلب خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 55.7% من إجمالي صادرات الفترة المماثلة العام الماضي.



