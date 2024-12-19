شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة يشارك فى اجتماعات ومؤتمر المنظمة الأفريقية للإدارة والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور صالح الشيخ، نائب رئيس المنظمة الأفريقية للإدارة العامة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فى أعمال الاجتماعات الدورية للجنة التنفذية والمؤتمر السنوى رقم 43 للمنظمة مؤخرًا بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وناقشت الاجتماعات الدورية للجنة التنفيذية تقرير السكرتير العام بشأن آداء المنظمة خلال العامة 2023، حيث اعتمدت تقرير مكتب المراجعة عن الحساب الختامي للعام 2023 واعتماد القوائم المالية للمنظمة من يناير إلى أكتوبر 2024، كما تم مناقشة خطة العمل والموازنة المقترحة لنشاط المؤسسة عام 2025، بالإضافة إلى تحديد الأولويات الخاصة باجتماعات مجلس المنظمة، كما قامت اللجنة التنفيذية بمراجعة الأعمال التحضيرية الخاصة بالمؤتمر السنوى رقم 43 للمنظمة، وخلال يومى 26 : 29 نوفمبر انعقدت أعمال المؤتمر وعنوانه "إدارة عامة مرنة وقادرة على تحقيق التكيف مع التنمية المستدامة فى أفريقيا".

وترأس الاستاذ الدكتور صالح الشيخ، الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاصص من أجل تحقيق التنمية المستدامة".



شارك فى المؤتمر العديد من وزراء الخدمة المدنية والخدمة العامة فى القارة الافريقية، من دول أوغندا وجنوب أفريقيا وسيراليون وليسوتو، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء أجهزة الخدمة العامة والوكلاء الدائمين.



وبدأ المؤتمر فعالياته بكلمة للرئيس الأوغندى يوورى موسيفينى الذى أعرب عن ترحيبه بالوفود الحاضرة بالمؤتمر، مؤكدًا أهمية دور الإدارة العامة والتأكيد على أهمية التعاون "الأفريقى الأفريقى" لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال المؤتمر تسلم الدكتور صالح الشيخ جائزة فوز جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمركز الرابع إفريقياً لمشروع "منصة حكايتنا" الذى تشرف عليه وزارة الاتصالات، وذلك في مسابقة الابتكار الإداري AAPAM Innovative Management Award التي نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة الثالثة والأربعين للمنظمة، وقام بتسليمها إلى المهندسة غادة لبيب نائبة وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، والتى أعربت بدورها عن سعادتها بفوز المشروع، وعمل الوزارة على المشاركة فى المزيد من المسابقات بالمحافل الدولية للتعريف بالجهود والإنجازات التى تنفذها الوزارة لتحسين الخدمات العامة المقدمة منها.

ويشار فى هذا الصدد إلى أن مصر، ممثلة فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فازت العام الماضى بالمركز الثانى (الدرع الفضى) لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الأفريقية للإدارة العامة والإدرة AAPAM)) عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك من بين 57 مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة.