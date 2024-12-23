شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل في البوسنة والهرسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في البوسنة والهرسك، انقطاع الطاقة عن عشرات آلاف المنازل في شمال البلاد، بعد تساقط كثيف للثلوج صاحبته رياح عاتية.

وقالت هيئة الكهرباء المحلية، إن الكهرباء مقطوعة حاليًا عن حوالي 60 ألف مشترك نتيجة التساقط الغزير للثلوج المصحوبة بالرياح.

ويتوقع أن تشتد حدة العاصفة في الأيام المقبلة، وتسجل تساقط للثلوج يصل ارتفاعها إلى 100 سنتيمتر في المناطق الجبلية بحلول مساء غد. فيضانات البوسنة والهرسك وشهدت البوسنة والهرسك شتاء جافًا العام الماضي إذ لم تتساقط أي ثلوج، وهو ما أدى إلى تراجع منسوب البحيرات والأنهار.

وأدت أمطار غزيرة إلى فيضانات في أكتوبر الماضي، حيث أسفرت عن مصرع 27 شخصًا جنوبي البلاد.