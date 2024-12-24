الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر يدعو لجمع 145 مليون دولار لسوريا

أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداء الاثنين لـ"جمع 130 مليون فرنك سويسري (حوالى 145 مليون دولار) بغية مساعدة خمسة ملايين شخص في سوريا".

ومن شأن هذا المبلغ أن يساعد الهلال الأحمر العربي السوري على "تقديم مساعدة حيوية للمجتمعات المحلية في أنحاء البلد"، وفق ما جاء في بيان أصدره الاتحاد من مقرّه في جنيف.

وتتضمّن خطّة المساعدة الطارئة "خدمات رعاية صحية أساسية وإعاشات وملاجئ طوارئ ومعونات نقدية ودعما نفسيا للأشخاص المصابين بصدمات، فضلا عن مساعدة للعائلات التي تبحث عن أقرباء فقدوا خلال سنوات النزاع".