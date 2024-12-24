أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداء الاثنين لـ"جمع 130 مليون فرنك سويسري (حوالى 145 مليون دولار) بغية مساعدة خمسة ملايين شخص في سوريا".
ومن شأن هذا المبلغ أن يساعد الهلال الأحمر العربي السوري على "تقديم مساعدة حيوية للمجتمعات المحلية في أنحاء البلد"، وفق ما جاء في بيان أصدره الاتحاد من مقرّه في جنيف.
وتتضمّن خطّة المساعدة الطارئة "خدمات رعاية صحية أساسية وإعاشات وملاجئ طوارئ ومعونات نقدية ودعما نفسيا للأشخاص المصابين بصدمات، فضلا عن مساعدة للعائلات التي تبحث عن أقرباء فقدوا خلال سنوات النزاع".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر يدعو لجمع 145 مليون دولار لسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.