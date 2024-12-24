جعجع وريفي عرضا هاتفيا لقضية الموقوفين الاسلاميين

جرى اتصال هاتفي بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والنائب أشرف ريفي، تخلله عرض لقضية الموقوفين الاسلاميين، حيث تم تأكيد "ضرورة ايجاد صيغة قانونية تؤمن العدالة وتضمن في الوقت نفسه إحقاق الحق ورفع الظلم".

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