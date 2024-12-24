اطلاق نار على مدرسة السان جورج التابعة للفنان راغب علامة بعد انتشار فيديو مسيء للسيد نصرالله

اقدم مجهولون على اطلاق النار باتجاه مدرسة السان جورج (التابعة للفنان راغب علامة) وقاموا ايضاً بخلع وتكسير البوابات الخارجية والداخلية وتكسير بعض الزجاج وكتابة جمل مناهضة للفنان راغب علامة على البوابة الخارجية للمبنى، وذلك على خليفة انتشار فيديو مسيء لامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بصوت علامة.

يذكر بان علامة نفى ان يكون صوته، ولفت الى انه يتناول بعض الناشطين حديث تلفوني مصطنع بين احد الاشخاص وبين احد الفنانين وعن طريق الذكاء الاصطناعي جرى تقليد صوتي وحديث غير صحيح. انفي هذا الاتصال جملةً وتفصيلاً. وسوف الاحق الموضوع قضائياً لنصل الى هذا الشخص.