شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد تنس الطاولة يعقد أول اجتماع رسمي لمجلس الإدارة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اتحاد تنس الطاولة برئاسة أشرف حلمى اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد، بعد غد الخميس، أول اجتماع رسمي للمجلس الجديد بعد انتخابات الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة عدة ملفات، منها النظر في جدول بطولات الموسم المحلى، وأقرب البطولات على الاجندة الدولية، بالإضافة إلى تقسيم لجان الاتحاد المختلفة، سواء المسابقات أو المنتخبات، واللاعبين، وغيرها من اللجان.

وأسفرت الانتخابات عن فوز أشرف حلمى برئاسة الاتحاد، وفاز فى العضوية كل من خالد الحفنى، محمود أباظة، وهبة الله حامد، ووليد محمود وعمرو فهمى وأشرف عبد الفتاح.