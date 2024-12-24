عبد المسيح: التعدي على أملاك راغب علامة جريمة وعلى القضاء اعتقال المعتدين

لفت المكتب الإعلامي للنّائب ​أديب عبد المسيح​، في بيان يتعلّق بأحداث التّعدّي على أملاك الفنّان راغب علامة، إلى أنّ "المادّة 8 من الدستور اللبناني نصّت على أنّ الحرّيّة الشّخصيّة مصونة وفي حمى القانون"، مشدّدًا على أنّ "ما حصل من تعدّيات وانتهاك لحقوق الفنان راغب علامة وبغضّ النّظر عن مضمون مكالمته أو صوابيّتها أو صحتها، هو تعدٍّ سافر على حرّيّته الشّخصيّة والمصانة في الدّستور".

وأشار إلى أنّ "مكالمته الهاتفيّة هي خصوصيّة لصاحبها، وهو لم يصرّح بها جهارًا و علنًا، بل هو رأي شخصي لا يهدف لتعكير السّلم الأهلي، وممكن لأي شخص لبناني أن يكون له الرّأي المسرَّب نفسه"، سائلًا: "هل نحن في دولة قانون شريعة الغاب؟". وأكّد أنّ "الثّأر عبر التّعدّي على أملاك علامة، هي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، وعلى القضاء النّيل من المعتدين وسوقهم واعتقالهم، لأنّهم تسبّبوا بأذى مادّي للعقار التّابع للفنان المذكور، وأذى معنوي له ولعائلته".

وجزم المكتب الإعلامي، "أنّنا لن نقبل أن يمرّ هذا العمل الإجرامي مرور الكرام، وإن لم يتحرّك القضاء بشكل فعّال سيكون لدينا تصعيد آخر".