شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على 3 أشخاص بتهمة ترويج نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن ومقيمَيْن من الجنسية اليمنية لترويجهم نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها أحدهم بمحافظة فيفا.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1868600397796929547?ref_src=twsrc%5Etfw الإبلاغ عن المخدرات وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

