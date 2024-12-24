شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى نهائي دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم، فريق كرة سلة الاهلى رجال مع نظيره الاتحاد السكندرى في إياب نهائي دورى السلة الذى يقام بصالة ستاد القاهرة، لحسم بطل الدورى المرتبط في الموسم الجارى.

كما يلتقى اليوم فريق سلة الزمالك مع سبورتنج في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وتحديد الفائز ببرونزية البطولة، وتغلب الزمالك على سبورتنج في مباراة الذهاب بنتيجة 71- 63 ، وحال التعادل في نقاط الفوز والهزيمة، لمباريات الذهاب والعودة للرجال والمرتبط يتم الترتيب بناء على مباريات الرجال فقط.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث فاز الاتحاد على الاهلى ذهابا بنتيجة 80-86 على مستوى مباراة الرجال، بينما فاز ناشئى الاهلى على نظرائهم زعيم الثغر بنتيجة 55-56، ووفقا لنظام البطولة ففي حالة التعادل في عدد نقاط الفوز و الهزيمة لمباريات الذهاب و الإياب بمباريات الرجال و المرتبط تقام مباراة فاصلة غدا لفريق الرجال فقط على نفس الملعب .

وصعد الاهلى إلى النهائي بعد الفوز على الزمالك فى مباراتى الذهاب والعودة بنصف النهائي، بينما صعد الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج.

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضور جماهيرى بناء على العدد المسموح، وفقا للموافقات الأمنية، وعن طريق شركة تذكرتى.

وكان اتحاد السلة حصل على موافقات أمنية بحضور 2000 مشجع للمباريات النهائية بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

وقال عمرو مصيلحي أن زيادة عدد الجماهير في حضور مباريات كرة السلة، بداية التطوير والتغيير في سياسة الاتحاد، والتي ترى أن الجماهير عامل أساسي في إنجاح أي حدث رياضي.

وطالب مصيلحي الجماهير بضرورة الالتزام بتوجيهات السادة المسؤولين عن تأمين المباريات، وتنفيذ كافة تعليماتها من أجل الحفاظ على المنشآت وظهور كافة المباريات بالصورة التي تليق بالرياضة المصرية التي تلقى كل الدعم الممكن من الدولة المصرية.