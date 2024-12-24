شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المنافسة" يعلن الموافقة على عدد من طلبات الاستحواذ الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أعلنت الموافقة على عدد من طلبات التركز الاقتصادي.

وقالت بيانات الجهاز إن الموافقات جاءت وفقا لما يلي:

الموافقة على طلب استحواذ شركة نايل فالي اندستريز على عدد 162,893,785 سهم بنسبة 98,951% من أسهم الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر).

والموافقة على طلب استحواذ صندوق استثمار اميثيس 3 سيكا في رايف (Amethis Fund III S.C.A., SICAV-RAIF) على نسبة 56% من أسهم شركة كازارين تيكستايل جروب ليمتد (Kazareen Textile Group LTD).