محمد العجيمي يكشف عن عمله التراثي القادم بمشاركة نجوم الخليج

مسلسل "الطبعة"

"الطبعة" هو مسلسل تراثي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالعزيز الطوالة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مشاري حمود العميري، ومن بطولة نخبة من نجوم الدراما في الخليج ومن أبرزهم الفنان غازي حسين، محمد العجيمي، عبيرالجندي، أحمد مساعد عبدالله ملك، عبدالله الطليحي، ياسة، نواف الفجي، يوسف الدامغ، بلال الشامي نوف العبدالله، عادل الضويحي، علي الصالح، صالح البلام.

آخر أعمال الفنان محمدالعجيمي

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - انتهى الفنانمن تصوير مشاهده من المسلسل التراثي "" والذي سيُعرضوشارك متابعيه صورة له من بوستر العمل وعلق وكتب: "ترقبوا جديدي في رمضان".كما نشر مؤخراً صورة له باللباس التراثي الكويتي وعلق قائلا: "الوعد في رمضان في مسلسل الطبعة للكاتب والمنتج مشاري العميري والمخرج محمدالطوالة".ويروي العمل تاريخ الكويت وتحديداً سنة الطبعة وهي الكارثة التي حلت بالمجتمع الكويتي في عام 1871، حيث هبت عاصفة بحرية على سفن البحارة الكويتيين أثناء رحلاتهم التجارية في بحر العرب، ونتج عن ذلك فقدان مئات الأرواح ودمار كبير للجميع، والعمل أيضاً يسلط الضوء على يوميات البحارة بالكويت وكيف كانوا يتعرضون للمخاطر والصعوبات وكيف أن أهالي البحارة فقدوا معيلهم من خلال رحلاتهم البحريه وكيف صمد وكافح البحارة الكويتيين.وكان آخر أعمال الفنان محمد العجمي فيلم سينمائي بعنوان "72 ساعة" من ﺇﺧﺮاﺝ ناصرالجزاف، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالله أحمد، ومن بطولةسامي مهاوش، عبدالرحمن العقل، ناصرالجزاف، محمدالعجيمي، أحمدالعونان، عبدالله الخضر، عبدالله المسلم، عبدالله المزيد، محمدالحملي، شعبان عباس.وتدور أحداث الفيلم عندما يقر رجل أعمال إخفاء ابنه في قبو منزله لمدة 10 سنوات لإبعاده عن السجن في جريمة ارتكبها، ومع مرور السنوات تكتشف الشرطة الأمر قبل 72 ساعة من انقضاء مدة العقوبة، فيقرر الأب إخراج ابنه ومساعدته على الهرب.كما شارك "العجيمي" في فيلم سينمائي آخر وهو "بوعقاب عايش" من ﺇﺧﺮاﺝ: محمد الحملي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد المحيطيب ومعالجة درامية هيا أحمد، ومن بطولة الفنان محمد العجيمي، أحمد السلمان، أحمد العونان، سلطان الفرج شهاب حاجيه، فاطمة الطباخ.ودارت أحداثه حول التقاعد ومعانات المتقاعدين والمشاكل التي يواجهونها في مجتمعهم وأسرهم.

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