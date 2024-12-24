شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسعار العملات والدولار اليوم الاثنين 23 - 12 - 2024 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في التعاملات المسائية اليوم الاثنين 23-12-2024، في البنك الأهلي المصري. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها. وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار اليوم

51.01 جنيه للشراء. 51.11 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.97 جنيه للشراء. 54.38 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.82 جنيه للشراء. 64.33 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم

164.86 جنيه للشراء. 165.99 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم

13.55 جنيه للشراء. 13.61 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.87 جنيه للشراء. 13.91 جنيه للبيع. سعر الريال القطري

12.94 جنيه للشراء. 14.02 جنيه للبيع.

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