شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "ثقفني" تعزز الأداء التعليمي والمجتمعي في تعليم جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت المدير العام للتعليم بجدة منال بنت مبارك اللهيبي، مبادرة "ثقفني.. نتشارك المعرفة"، التي نظمتها إدارة التقويم المعرفي والمهاري بتعليم جدة.

جرت الفعالية بمشاركة افتراضية من مديري الإدارة العامة للتقويم المعرفي والمهاري والإشراف التربوي في وزارة التعليم، وبحضور مساعدي المدير العام، والمستشارين، ومديري الإدارات والأقسام ذات الصلة، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الإدارة.

تحقيق وعي مدرسي ومجتمعي

أكدت اللهيبي خلال كلمتها أهمية المبادرة، ودورها في تحقيق وعي مدرسي ومجتمعي يسهم في تحسين الأداء في الاختبارات الوطنية والدولية.

وأشادت بجهود إدارة التقويم المعرفي والمهاري في إعداد وتنفيذ هذه المبادرة.

التواصل مع المدرسة والمجتمع

أكدت مدير عام الإدارة العامة للتقويم المعرفي والمهاري في وزارة التعليم د. عبير الشهراني، أهمية المبادرة وأثرها المتوقع في تعزيز الناتج التعليمي وتثقيف أولياء الأمور والطلاب بأهمية التواصل مع المدرسة والمجتمع.

وأشار د. أحمد العامري، نيابة عن مدير عام إدارة الإشراف التربوي بوزارة التعليم د. فهد السحيمي، إلى جودة المبادرة ودورها في تحسين مخرجات التعليم، وتعزيز الجانب التثقيفي لدى الطلبة.

تجويد نواتج التعلم

أوضح مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني، أن المبادرة ستسهم في تجويد نواتج التعلم وزيادة الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطلاب وأولياء الأمور، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع التعليمي بأكمله.

فيما أوضحت مديرة إدارة التقويم المعرفي والمهاري بتعليم جدة عبير قشقشري، أن المبادرة تتضمن مسارين: مسار عام يهدف إلى تحقيق المعرفة الأساسية، ومسار خاص يركز على تحقيق المعرفة المتعمقة لدى جميع الفئات التعليمية، ما يعزز التكامل المعرفي بين المدرسة والمجتمع.