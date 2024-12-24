شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة عيار 24.. سعر السبائك الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن الفرصة ملائمة لـ شراء الذهب الآن مع ثبات الأسعار وتوقعات سعر الذهب اليوم تشير إلى الصعود المستقبلى، وننشر أسعار السبائك الذهب اليوم الإثنين 23-12-2024 بدون إضافة المصنعية وذلك عقب ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 وهو المكون الأساسى لحركة السبائك الذهب فى السوق المصري.

وتسجل أسعار السبائك الذهب فى مصر، ثباتا فى الأسعار خلال التعاملات المسائية، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10750 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21500 جنيها وسعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 34000 جنيها.

وجاءت أرخص سبيكة ذهب فى مصر وزن واحد جرام من عيار 24 بمبلغ 4425 جنيهًا بعد إضافة المصنعية، وهى سبيكة ذهب مغلفة وتشبه الأوزان الكبيرة وأنتجتها الشركات لتوفير الذهب للشرائح الأقل دخلا.