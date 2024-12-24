شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة بعض المرضى.. الاحتلال يكثف هجماته على مستشفيات شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد فلسطيني في طولكرم

استشهاد 4 في دير البلح

الدمام - شريف احمد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها لمستشفيات شمال قطاع غزة المحاصر اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة عدد من المرضى والجرحى.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، سيرًا على الأقدام، وسط قصف مدفعي وجوي مكثّف طال أقسام المستشفى ومحيطها.وأشارت المصادر الطبية، إلى إصابة نحو 20 شخصًا في مستشفى كمال عدوان، إثر عمليات النسف المستمرة في ساحاته، وسط دعوات فلسطينية بتحرك دولي عاجل لحماية المنظومة الصحية ومستشفيات قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خلال اقتحامها مدينة طولكرم، وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بانقطاع التيار الكهربائي والماء عن بعض الأحياء في مخيم طولكرم، بسبب أعمال التجريف والتدمير التي تنفذها قوات الاحتلال للبنية التحتية في المخيم.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال، وإصابة سيدة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليها بالضرب في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال لفلسطيني بعد إصابته بالرصاص.استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، على مدينتي غزة ودير البلح.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال 4 شهداء، بينهم سيدتان وطفل، وعدد من المصابين، في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بمدينة غزة.كما استشهد 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على شاحنة لنقل المساعدات شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.