الاقتصاد

شركة تابعة لـ«البحر الأحمر العالمية» توقع عقدا بـ318.9 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«البحر الأحمر العالمية» توقع عقدا بـ318.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية أن شركتها التابعة شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة قد وقعت مؤخراً عقداً، اليوم، مع شركة قادة البناء الحديث.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن العقد يهدف إلى تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة في أحد مشاريعها.
وأضافت أن العقد يتضمن: توريد وتركيب واختبار ومعايرة الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة في أحد مشاريعها.
وأشارت إلى أن قيمة العقد تقدر بـ318.936 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 13 شهرا ميلاديا.
وبحسب بيان الشركة، فإن الأثر المالي لهذا المشروع سينعكس ابتداءً من الربع الأخير من العام 2024 م.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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