شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2024 فى السعودية.. وعيار 21 بـ 276.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2024 فى السعودية، وفقا للتحديثات المسائية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 315.75 ريال سعودى، أما سعر الذهب عيار 21 سجل 276.25 ريال سعودى.

يعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2024 فى السعودية كالتالى: سعر الذهب عيار 24

سجل 315.75 ريال

سعر الذهب عيار 22

سجل 289.50 ريال

سعر الذهب عيار 21

سجل 276.25 ريال

سعر الذهب عيار 18

سجل 236.75 ريال

سعر الذهب عيار 14

سجل 184.25 ريال

سعر الجنيه الذهب

سجل 2210.25 ريال