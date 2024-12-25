شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر لدول حوض النيل ترتفع لـ1.73 مليار دولار بنهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات النشرة السنوية للتبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2023، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل خلال الفترة المذكورة لتسجل نحو 1.73 مليار دولار عام 2023، بينما كانت نحو 1.70 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 2.1٪.

وقالت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن السودان كانت في صدارة دول حوض النيل المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة، بقيمة بلغت 989 مليون دولار عام 2023، مقابل 954.3 مليون دولار عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 3.6٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى السودان منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.

وحلت كينيا في المرتبة الثانية بما قيمته 327.3 مليون دولار عام 2023، مقابل 356.4 مليون دولار عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 8.2٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا سكر ومصنوعات سكرية، ورق ومصنوعـات من عجائن الورق، حديد وصلب وفولاذ.

وفى المقابل تراجعت الواردات المصرية من دول حوض النيل وبلغت قيمتها نحو 1.29 مليار دولار عام 2023، مقابل 1.38 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 7.1%، وجاءت الكونغو فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 532.1 مليون دولار عام 2023، مقابل 530.2 مليون دولار عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 0.4% وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى.

وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 388.2 مليون دولار عام 2023، مقابل 505.4 مليون دولار عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 23.2٪، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن، وجاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 697.1 مليون دولار عام 2023، مقابل 405.5 مليون دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 71.9%.

وجاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 623.6 مليون دولار عـام 2023، مقابل 675.1 مليون دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 7.6%.

ويشمل تجمع دول حوض النيل كلا من "السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - روانـدا - بروندى - إريتريا- جنوب السودان".