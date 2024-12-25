شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عوامل هتغير سعر الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2024 أبرزها البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

4 عوامل يمكن أن تساهم في تغير سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، منها البورصة العالمية وعوامل العرض والطلب وسعر الدولار في الصاغة وتوافر الذهب الخام.



ويعتبر سعر الذهب اليوم في مصر ملائم للشراء عقب هبوط سعر جرام الذهب في مصر ، وخلال السطور التالية نرصد سعر الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2024.

ومع افتتاح بورصة الذهب في العالم، يتغير سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-12-2024، وسط توقعات بعودة صعود الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بعد الهبوط الملحوظ بختام تعاملات أمس الثلاثاء.



سعر الذهب الأربعاء 25 ديسمبر 2024

عيار 24 يسجل 4269 جنيها.

عيار 21 يسجل 3735 جنيها.

عيار 18 يسجل 3201 جنيها.

أسباب ارتفاع وهبوط الذهب

توقعات سعر الذهب في مصر اليوم، تشير الي اتجاه صعودي في حالة تعافي سعر الذهب العالمي عقب هبوط الأوقية قرب 2600 دولار .

يتوقع سيتي بنك أنه خلال عام 2025 قد يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، في ظل الضغوط على الاقتصاد الأمريكي والأزمات المتواصلة في الشرق الأوسط ومشتريات البنوك المركزية من الذهب.



تراجع سعر الذهب في مصر يمكن أن يعود إلى عدة عوامل، من بينها، العوامل العالمية، وتغيرات أسعار الفائدة 2025، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا عادة ما إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث يصبح الاستثمار في الأصول التي تدفع فائدة أكثر جاذبية.

ارتفاع الدولار الأمريكي يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، مما يقلل من الطلب عليه.



كما تساهم التوترات الجيوسياسية والركود الاقتصادي قد يؤثران على أسعار الذهب، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.



وهناك عدد من العوامل المحلية، منها العرض والطلب مع زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلية أو انخفاض الطلب عليه قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.



كما تساهم قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وتدخلاته في سوق الصرف قد تؤثر على سعر الذهب.



كما أن ارتفاع معدل التضخم قد يدفع المستثمرين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة مدخراتهم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.