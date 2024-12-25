الوكالة الوطنية: استشهاد عنصرين من الدفاع المدني وفوج الاطفاء أثناء محاولة اخماد النيران في مبنى الزيلع في الميناء

افادت "الوكالة الوطنية" بأن انهيار مبنى الزيلع في الميناء، بعد محاولات طويلة لاخماد النيران التي اشتعلت في مخزن ارضي بداخله، أدى الى استشهاد عنصرين من الدفاع المدني وفوج الاطفاء.

واعلن جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية، في بيان انه "على أثر انهيار مبنى الزيلع في مدينة الميناء، عملت فرق الإسعاف وفرق البحث والإنقاذ من مدينة طرابلس والقلمون، بالتعاون مع الدفاع المدني والأجهزة الإسعافية الأخرى لساعات طويلة، حيث تم نقل 18 إصابة موزعة على النحو التالي:

-5 إصابات إلى مستشفى دار الشفاء.

-إصابة واحدة إلى مستشفى المنلا.

-إصابتان إلى المستشفى الإسلامي.

-إصابة واحدة إلى مستشفى النيني.

-8 إصابات تم إسعافها ميدانيًا.