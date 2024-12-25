وزير الخارجية الياباني التقى نظيره الصيني في بكين

التقى وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا نظيره الصيني وانغ يي في بكين،والزيارة هي الأولى لإيوايا إلى الصين منذ توليه منصبه في تشرين الأول.

والتقى إيوايا نظيره وانغ يي في قصر دياويوتاي للضيافة الرسمية، وفق ما أظهرت لقطات بثتها القناة الصينية العامة "سي سي تي في".

وشهدت العلاقات الثنائية توترات إضافية العام الماضي إثر قرار اليابان تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادئ، وهي خطوة اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها آمنة.