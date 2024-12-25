النشرة: رجال دين في منطقة البقاع هنأوا اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة

تقدم العديد من رجال الدين في منطقة البقاع، عبر "النشرة"، بالتهنئة إلى اللبنانيين، بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

في هذا السياق، أشار راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري إلى أننا "نعيش تغيرات مفصلية في تاريخ بلادنا والمنطقة"، لافتاً إلى أن "عيد الميلاد يحمل الرجاء في هذه الأزمة الدقيقة".

بدوره، أوضح راعي أبرشية زحلة للموارنة المطران جوزيف معوض أننا "في هذا العيد نطلب من السيد المسيح أن يجددنا، وأن نصبح أشخاصاً جدداً نعيش المحبة التي طلبها منا"، مشيراً إلى أننا "كلنا أمل في تخطي لبنان المشاكل، وأن يتم سريعاً انتخاب رئيس للجمهورية يكون على مستوى المرحلة".

من جانبه، توجه راعي أبرشية زحلة للسريان الأرثوذكس المطران مار يوستينوس بولس سفر بالمعايدة إلى الجميع، لافتاً إلى أننا "في شرقنا المعذب تعودنا على الأيام الصعبة، لكن تعودنا أيضاً أن الله لا يتخلى عنا".

كما تمنى راعي كنيسة الكرمة الحقيقية في زحلة المعلقة القس جهاد حداد أن يعاد هذا العيد على الجميع بـ"سلام حقيقي يعم قلوبنا وحياتنا وبلادنا".

بينما أشار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع الفخري للروم المالكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش إلى أن "العيد يأتي وفي قلوبنا حزن، لكن هناك فرح لأن الرب آت إلينا كي يعطينا السلام"، معتبراً أن "الهدية الأجمل في هذا العيد أن ندخل في مشروع الله، الذي تجسد وأصبح إنساناً".