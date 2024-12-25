وزير الطاقة الأوكراني: روسيا تهاجم قطاع الطاقة مجددا وبشكل مكثف ونتخذ إجراءات لتقليل العواقب السلبية

أعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، أن "روسيا تشنّ هجوما كبيرا يستهدف قطاع الطاقة في أوكرانيا حيث عمدت السلطات الى فرض قيود على الاستهلاك.

وأوضح غالوشينكو "الجيش الروسي هاجم مجددا بشكل كبير قطاع الطاقة، وتتخذ الشركة المشغّلة الإجراءات اللازمة لخفض الاستهلاك بغرض التقليل من التداعيات السلبية على شبكة الطاقة".