يحيى سريع: ضربنا هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع أن "قوتنا الصاروخية قصفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".

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